شركة آرلا فودز العالمية تعلن فتح التقديم في التدريب التعاوني للجنسين

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تعلن شركة آرلا فودز (Arla Foods) عن فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني للعام (2021م) بمدينة الرياض مع مكافأة شهرية، لطلاب وطالبات الكليات والجامعات في التخصصات التالية:

– إدارة الأعمال

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– المالية

– المحاسبة

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون التدريب التعاوني أحد متطلبات التخرج.

– مهارات تواصل باللغة العربية والإنجليزية.

– إجادة استخدام برامج مايكرسوفت أوفيس.

– مهارات في العمل الجامعي.

الوثائق المطلوبة:

– صورة من الهوية الوطنية.

– صورة من آخر كشف درجات رسمي.

– رسالة من الجامعة تفيد بأن التدريب التعاوني من متطلبات التخرج مع توضيح الغرض من التدريب ومدته.

نبذة عن البرنامج:

تم تصميم برنامج التدريب التعاوني لتزويد طلاب التخصصات الإدارية والتقنية بخبرات عملية أثناء العمل والتي يمكن أن تسهم في تطويرهم الأكاديمي والوظيفي، كما يوفر للطلاب فرصاً للمارسة مهارات العمل ودمج معارفهم السابقة مع خبرة العمل الحقيقة والفعلية.

نبذة عن الشركة:

تحتل آرلا فودز المرتبة الخامسة بين شركات الألبان الأكبر في العالم وهي شركة تعاونية دولية مملوكة من قبل أكثر من (12,500) من مزارعي منتجات الألبان في (30) دولة، وتمتلك أهم العلامات التجارية المصدرة للشرق الأوسط (بوك، لورباك، البقرات الثلاث، دانو، كاستيلو، وغيرها)، لدى الشركة فروع في (120) دولة يعمل بها حوالي (18,000) موظف وتحقق أرباح تفوق (10) بليون يورو سنوياً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/4/30هـ عن طريق الرابط: http://bit.ly/3nkulsI ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

Source wadhefa

