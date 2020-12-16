تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية؛ وذلك خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل»، والقصيم «البكيرية، الرس، بريدة، رياض الخبراء، عنيزة»، والمنطقة الشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا»، ومكة المكرمة «الليثت، بحرة، جدة، خليص، رابغ»، تشهد هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية بمنطقة الرياض «الدرعية، الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، رماح».

فيما تشهد منطقتي الحدود الشمالية «طريف»، والجوف «القريات، دومة الجندل، طبرجل» سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.