«أبشر»: هكذا يتم تجديد رخصتي القيادة الخصوصي والعمومي

أوضحت منصة «أبشر» أن تجديد رخصة القيادة الخصوصي تتم من خلال حسابات المنصة، وما عدا ذلك يرجى زيارة أحد مراكز دله لتعليم القيادة والتجديد من خلالها.

جاء ذلك ردًّا على سؤال لأحد الأشخاص غرَّد به في الحساب الرسمي لأبشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ إذ تساءل: «إذا سمحتم، قمت بدفع رسوم تجديد رخصة قيادة بـ200 ريال، وبعد الدخول على منصة أبشر تظهر رسالة أن المبلغ لا يكفي مع العلم بأن الرخصة عمومي نقل ثقيل».

وردَّت منصة أبشر :«أخي الكريم.. يمكن تجديد رخصة القيادة الخصوصي فقط من حسابك بمنصة أبشر.. ما عدا ذلك يرجى زيارة أحد مراكز دله لتعليم القيادة والتجديد من خلاله.. نسعد بتواصلكم».