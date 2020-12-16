آل الشيخ: مخصصات التعليم بالميزانية استمرار لاستثمار المملكة في الإنسان وتعظيم مشاركته بالتنمية

رفع شكره للقيادة على استمرار دعمها السخي
رفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم الذي حظي به قطاع التعليم في الميزانية العامة للدولة 2021.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب وزير التعليم: أرفع عظيم الشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على ما حظي به التعليم في الميزانية العامة للدولة 2021 من دعم سخي مستمر لتحقيق مستهدفاته التطويرية وفق رؤية 2030.
وأشار وزير التعليم إلى أن ذلك استمرار للاستثمار في الإنسان، وتمكينه من المنافسة عالمياً، وتعظيم مشاركته في التنمية الوطنية.
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