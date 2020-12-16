شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية والان مع التفاصيل

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، ليل الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية". وأضاف المالكي، أن "الطائرة المفخخة أطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية". وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. والخميس الماضي، دمر التحالف العربي زورقين مفخخين أطلقتهما مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوب البحر الأحمر. ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

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