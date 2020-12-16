السعودية | 235.1 مليار ريال قروض 4 صناديق حكومية بنهاية الربع الثاني

المناطق - الرياض

ارتفع إجمالي القروض القائمة لدى مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية خلال عام 3.1 في المائة، بما قيمته 6.98 مليار ريال، لتبلغ 235.1 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 228.1 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2019.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، تراجع إجمالي القروض القائمة لدى مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية خلال الربع الثاني بشكل طفيف للغاية بما نسبته 0.1 في المائة، وقيمة 216 مليون ريال، حيث كان الإجمالي قد بلغ 235.32 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية هي أربعة (صندوق التنمية الزراعية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية العقارية).

واستحوذ صندوق التنمية العقارية على نصيب الأسد من إجمالي القروض القائمة للصناديق الأربعة، بنسبة 67.4 في المائة بقروض قيمتها 158.42 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.

تلاه صندوق التنمية الصناعية بحصة 19.9 في المائة بقروض بلغت 46.73 مليار ريال، ثم صندوق التنمية الاجتماعية بحصة 9.3 في المائة عبر قروض قيمتها 21.92 مليار ريال.

ورابعا صندوق التنمية الزراعية وحصته 3.4 في المائة من خلال قروض قيمتها ثمانية مليارات ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.