شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون علمي بين «شؤون الحرمين» وبحوث المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي وتطويره مع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. وأكد د. السديس، خلال لقائه مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة د. فهد الوهبي، حرص الرئاسة على زيادة أوجه التعاون في المجالات المعرفية والتاريخية والثقافية، التي يقوم عليها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، منوهًا بما يقدمه المركز من مهام وأعمال تعكس الصورة التاريخية المشرقة للمدينة المنورة والمسجد النبوي، مؤكدًا أن المركز يعدّ مرجعًا يتيح للباحثين الاستفادة من محتوياته القيّمة، وإعداد الدراسات عن المسجد النبوي ومعالمه وتكوين أبحاث متخصصة في تاريخ المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف.

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