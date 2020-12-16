شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع ملك الأردن والان نبدء بالتفاصيل

استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها.

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