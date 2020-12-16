شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ملك البحرين ورئيس كازاخستان والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد -أيده الله- بتميز العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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