شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوقع عقد المخطط الشامل لطريق «الأمير محمد بن سلمان» والان نبدء بالتفاصيل
من جهته أكد م. السلطان أن القفزات التي تمر بها هيئة تطوير المنطقة الشرقية لم تكن لتصبح بهذا التطور والتغيير المستمر، لولا الدعم من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه للوصول بالمنطقة إلى مراكز متقدمة على المستويات كافة.
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