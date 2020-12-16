شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.. تكريم 198 سفيرا للتفوق بتعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية «حفظه الله»، اليوم الأربعاء «افتراضيا» حفل تكريم 198 سفيرا للتفوق من طلاب تعليم المنطقة الشرقية للعام الدراسي 1440/‏ 1441هـ.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة د. ناصر الشلعان، أن وزارة التعليم أولت جُلّ اهتمامها لتوفير جميع الإمكانات للطلاب والطالبات، وذلك لتحقيق التميّز في التعليم والنهوض به، فضلا عن تسخيرها البيئة التعليمية المُحفزة نحو الإبداع والارتقاء بالمنظومة التعليمية؛ تحقيقا لرؤية المملكة الطموحة 2030.

وقال د. الشلعان: خير شاهد على ذلك ما يجده التعليم من رعاية كريمة في ظل دعم مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «أيدهما الله»، إيمانا منهما بأن التعليم هو صانع المستقبل ومحقق التنمية الشاملة والمستدامة والرؤية السعودية الطموحة 2030، مثمنًا لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه «يحفظهما الله» توجيهاتهما السديدة ودعمهما المستمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمنطقة؛ تحقيقا لتنمية مستدامة في ظل حراك علمي متسارع يسابق الزمن واستثماره في الإنسان السعودي، وأضاف: خير شاهدٍ على ثمرات ذلك الدعم المخرجات المتميزة التي ترجمها أبناؤنا المتفوقون بإحرازهم أعلى الدرجات، فهم عنوان التميز ورمز الصدارة والتطور الحقيقي الذي ينشده الوطن.