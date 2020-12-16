شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء تحديث البيانات بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وذكر عميد القبول والتسجيل بالجامعة د.عبدالله آل مريح، أن التحديث يضمن صحة البيانات المطبوعة في الوثيقة لتسهيل عملية المطابقة عند التقدم على فرص وظيفية أو استكمال الدراسات العليا، مشيرا إلى توثيق وسائل التواصل لاستخدامها في تقديم خدمات إضافية للخريج.
وأضاف: إن طريقة التحديث تتم من خلال 11 خطوة، علمًا بأن آخر يوم لتحديث البيانات هو الخميس 2 جمادى الآخرة.
ونوه وكيل العمادة لشؤون الخريجين د. نهير الظفيري أن العمادة تعمل على تذليل كل الصعاب، التي تواجه الطلبة عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بها لرفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية، على مدار الساعة دون الحاجة إلى حضور الطالب الشخصي، مما يساعد في تسهيل كل الإجراءات ومعالجتها، مشيرا إلى رد العمادة على استفسارات الطلبة، من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد انتهاء تحديث البيانات بجامعة الإمام عبدالرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.