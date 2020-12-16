شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إشرافية للامتحانات بتعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل
وشاهد «المسعودي»، عرضا مرئيا عن استعدادات الإشراف التربوي التي ستجرى «عن بعد»، مشتملا على أدوار المشرف التربوي وقائد المدرسة والمعلم خلال فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وأبرز الحلول والبدائل لأي معوقات قد تواجه الطلاب في أداء الاختبارات.
وأكد «المسعودي» على أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، مشيرا إلى أن الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ستجرى كما هو معروف «عن بعد» عبر منصة «مدرستي» أو من خلال المنصات التعليمية الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية.
وأضاف أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، ستبدأ يوم الأحد القادم الموافق 5/5/ 1442هـ، على مدى الأسبوعين السابع عشر والثامن عشر من الفصل الدراسي الأول، راجيا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.
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