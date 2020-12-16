شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل للحصول على لقاح كوفيد والان مع التفاصيل
وأكدت «الصحة» مأمونية وفاعلية اللقاح، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وأن التطعيم سيكون على 3 مراحل.
المرحلة الأولى
تستهدف المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عاماً، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.
المرحلة الثانية:
تستدف المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاماً، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد أمراض: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40.
المرحلة الثالثة:
تتمثل في جميع الراغبين من المواطنين والمقيمين في أخذ اللقاح.
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