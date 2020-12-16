سعود بن نايف: «المنهالي» و«آل سليمان» ضربا أروع الأمثلة في العفو والصفح

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من جهتهم، عبر أولياء الدم أن «بلادنا مقصد المسلمين من أقطار العالم كافة، وعلينا أن نكون واجهة حقيقية للإسلام الذي يحثنا على التسامح وحقن الدماء كما جاء في القرآن الكريم».
جاء ذلك لدى ترؤس أمير المنطقة، عبر الاتصال المرئي، اجتماع اللجان الفرعية للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان. فيما نوه أمير المنطقة الشرقية بعمل اللجان الفرعية التي تشكل العصب الرئيسي الذي تعمل به اللجنة، مشيدًا بالجهود الجبارة التي يقومون بها، والتي أصبحت مثالا يحتذى به في عمل الخير والدعوة للتسامح، وأن عمل اللجنة أصبح مطلباً دينياً ووطنياً للسعي في الصلح وكف الفرقة وحل النزاعات.
كما نوه أعضاء اللجان الفرعية بدعمه للجنة وتسهيل كل ما يقدم لهم المساعدة في القيام بأعمالها، وتذليل العقبات أمامهم، ما يعكس حرص حكومتنا الرشيدة على الاهتمام بكل ما يمس حياة المواطن والمقيم على أرض بلادنا.
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