شكرا لمتابعة خبر عن حكم بالإعتذار والسجن وإغلاق حساب عبد الرحمن اللاحم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):صدر حكم قضائي لصالح سامي بن سطام الشيباني صاحب " السناب الأمني " ضد المحامي عبد الرحمن اللاحم، بتهمة تشويه سمعته وإثارة الرأي العام ضده.
وتضمن الحكم سجن اللاحم لمدة 30 يومًا للحق الخاص و30 يومًا للحق العام، وحذفه للتغريدات محل الإساءة ضد الشيباني، وكتابة اعتذار في حسابه بـ " تويتر " وتثبيتها لمدة شهر.
ونفذ اللاحم الحكم، وغرد أمس الثلاثاء بقوله: " اعتذر لـ سامي بن سطام بن هلال الشيباني عن التغريدات التي كتبتها بحقه " .
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