شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكاية 3 صيدلانيات حققن حلمهن بإنشاء مطعم في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

حرص 3 صيدلانيات سعوديات على تحقيق حلمهن بإنشاء مطعم خاص في الطائف، رغم أنهن لا يملكن سابق خبرة بالتجارة.

وأوضحن الفتيات إنهن قمن بتقسيم أوقاتهن بين العمل في الصيدلية التي يعملن فيها صباحًا وتجهيز المطعم بأنفسهن مساءً كما كشفن عن طموحهن في التوسع بافتتاح فروع المطعم في داخل المملكة وخارجها.

وأكدن أنه بالرغم من مواجهة صعوبات وخوفهن من الفشل في البداية، إلا أن صداقتهن التي مضى عليها 10 سنوات كانت دافعاً لهن للمضي قدماً وبإصرار نحو النجاح وتحقيق طموحهن.

وقالت الصيدلانية أريج العتيبي شريكة في المطعم أن فكرة المطعم كانت تقديم فطور في الصباح خلال افتتاح تجريبي لمدة 3 أشهر، إلا أن جائحة كورونا اضطرتهن إلى تغيير الوقت مساء من 5 إلى 1 بعد منتصف الليل، مبينة ابتكارهن الأطباق من أفكار قديمة بوصفات جديدة وأشهرها لديهن طبق بان كيك حلاوة بقرة.

وأكدت ميعاد العتيبي، الشريكة بالمطعم انهن بذلن جهدا كبيراً في إعداد المشروع وفخورن بهذا الإنجاز.

وأضافت الصيدلانية والشريكة بالمطعم روان السنان: "كانت الفكرة أن نعمل وجبة إفطار مختلفة لها طابع قديم ومتميز، وتم ذلك بعد دراسة وتخطيط وجهد كبير يستغرق منا العمل المستمر والتواصل"