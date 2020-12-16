شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يكشف عن ضرر خطير لتناول الفياجرا مع النيتروجلسرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، ‏من تناول الفياجرا أو السيالس مع النيتروجلسرين.

وقال " النمر ":" لا تجمع أبداً بين الفياجرا أو السيالس مع النيتروجلسرين، لأن ذلك يسبب هبوطا حادا مفاجئاً للضغط وبالتالي الإغماء ومن ثم الوفاة ".

وكان " النمر " أكد أن من يتناول الأسبرين يجب يكون حَذِرًا من الأطعمة التي تزيد سيولة الدم بالتأثير على التصاق الصفائح الدموية مثل: زنجبيل أكثر من ٢ جرام يوميًا، وجنكة، وجنسنج، والقسط الهندي.

وأشار إلى أن هناك مفهومًا شائعًا وخاطئًا عن كون ارتفاع الكوليسترول في الدم يسبب دوخة وصداعًا وتنميلًا في الأطراف وهو أمر خاطئ لأنه ليس له أعراض مباشرة.