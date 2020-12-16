ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): تمكنت الإدارة العامة للمرور في منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط شمال المنصورية بمدينة عرعر. تمكنت الإدارة العامة للمرور في منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط شمال المنصورية بمدينة عرعر. وتعود الواقعة عندما قام قائد مركبة بممارسة التفحيط في عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضحت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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