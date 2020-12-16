ولي العهد يهنئ أمير الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة

أعرب عن تمنياته بالتوفيق..
أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وولي عهده الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لأمير دولة الكويت بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده الميمون، معربًا عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة.
من جهته أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين والشقيقين.
كما سمو ولي العهد بدولة الكويت عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
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