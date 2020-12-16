الرخص المهنية.. بدء التسجيل في اختبارات المرحلة الثالثة

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، المرحلة الثالثة من مراحل إصدار الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك بفتح التسجيل في اختبارات إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم دخول أو اجتياز اختبارات كفايات المعلمين وفق ما نصت عليه ضوابط الحصول على الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، وذلك عبر الرابط التالي (من هنا).

ونوهت الهيئة بأن الاختبارات والرخص المهنية تشمل جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين، سواءً كانوا في المدارس الحكومية أو الأهلية أو العالمية؛ حيث يتطلب من معلمي ومعلمات قطاع التعليم الأهلي الحصول على رخصة معلم ممارس كحد أدنى لمزاولة مهنة التعليم في المملكة.

اختبارات الرخصة المهنية

وتشمل الرخص المهنية، جميع المعلمين السعوديين وغير السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث حددت الهيئة التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي ابتداءً من اليوم، حتى يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري، يتبعه تسجيل معلمي التعليم العام خلال الفترة 18 – 24 ديسمبر الجاري، أما المعلمين الجدد؛ فيكون تسجيلهم خلال الفترة 25 – 27 ديسمبر الحالي.

وأشارت وزير التعليم، إلى أن اختبارات الفترة الأولى «اختبار التخصص» ستعقد خلال الفترة من 23 – 30 / 1 / 2021م، واختبارات الفترة الثانية «الاختبار التربوي العام»، ستعقد خلال الفترة من 20 – 26 / 3 / 2021م، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية؛ في 30 / 5 / 2021م.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية (اختبار التخصص) خلال المدة من 23-30/1/2021م، بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية (الاختبار التربوي العام) خلال المدة من 20-26/3/2021م.

وقالت الهيئة إن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30/5/2021م، حيث تصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بجميع أنواعها (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيتم إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة ممن يحملون مؤهلًا دون الجامعي.

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أن جميع الأسئلة في اختبار الرخصة المهنية من نوع الاختيار من متعدد (أ، ب، ج، د)، وينبغي عند أخذ الاختبار الورقي أن تُظلَّل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2، ولا يسمح أبدًا باستخدام قلم الحبر السائل أو الجاف، وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار، ويفضل أن يـحضر المختبر معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة، احتياطًا.

يذكر أن الهيئة أطلقت الأسبوع الماضي المرحلة الثانية من مراحل إصدار الرخص لشاغلي الوظائف التعليمية من خلال فتح التسجيل لإصدار الرخص المهنية لمجتازي اختباري كفايات «العام والتخصصي»، وفق ضوابط منح الرخصة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وقد بلغ عدد المسجلين أكثر من 50 ألفًا حتى الآن.

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