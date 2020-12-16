قائمة سوداء لخطباء 9 مناطق

أوقفت وزارة الشؤون الإسلامية خطباء وأئمة في 9 مناطق، عن الإمامة والخطابة بمساجدهم ومنابرهم لتهاونهم في التحذير من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن عدم تقيدهم في منابرهم ببيان هيئة كبار العلماء الذي جرّم جماعة الإخوان المسلمين وشدد على أنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام.

وأوضحت مصادر لـ«دوت الخليج» أن طي قيد الأئمة والخطباء في الرياض وعسير والمدينة المنورة، والشرقية وحائل ونجران، وتبوك، بالإضافة إلى مكة المكرمة والقصيم، جاء كذلك لعدم التزامهم بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية التي عممت على الجميع بضرورة التوعية والتحذير من خطر جماعة الإخوان وبيان مقاصدهم الدنيئة وأعمالهم الإرهابية.

وكانت إدارات تلك المناطق رفعت للوزارة بأسماء الخطباء المقصرين بعد حصرهم من فرق المراقبة خلال الفترة الماضية.