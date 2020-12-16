مجالس للأحياء الاجتماعية بالمدينة المنورة

أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة - مجتمعي - وبموافقة من أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن سلمان، برنامج مجالس الأحياء الاجتماعية، والتي تعمل على تحقيق التواصل والتنمية الاجتماعية بين سكان الحي، وتساهم في معالجة قضايا الحي بمختلف مجالاتها الممكنة. وتهدف مجالس الأحياء الاجتماعية إلى إدارة وإقامة البرامج والمشاريع التي تحقق التواصل والتنمية الاجتماعية وتعزيز الوعي الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى تكوين شراكات فاعلة داخل الحي وتعزيز قيم الجيرة الحسنة وتحقيق التواصل بين أبناء الأحياء بمختلف أجيالهم.

ومن مهام وأدوار مجالس الأحياء الاجتماعية رصد وتقييم الخدمات القائمة من خلال الزيارات الميدانية مع وضع تصور لاحتياجات الحي المختلفة والسعي لتحقيقها والحرص والمحافظة على ما تم إنجازه، ويعمل على تفعيل العلاقات الاجتماعية وتوثيق الصلات بين سكان الحي، كما تحرص مجالس الأحياء الاجتماعية على استضافة مناسبات أهلية واجتماعية لسكان الحي مثل الأعياد والولائم، إضافة إلى استضافة مشاركات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والتي تهدف إلى تنمية الحي.