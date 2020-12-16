مجالس للأحياء الاجتماعية بالمدينة المنورة

ومن مهام وأدوار مجالس الأحياء الاجتماعية رصد وتقييم الخدمات القائمة من خلال الزيارات الميدانية مع وضع تصور لاحتياجات الحي المختلفة والسعي لتحقيقها والحرص والمحافظة على ما تم إنجازه، ويعمل على تفعيل العلاقات الاجتماعية وتوثيق الصلات بين سكان الحي، كما تحرص مجالس الأحياء الاجتماعية على استضافة مناسبات أهلية واجتماعية لسكان الحي مثل الأعياد والولائم، إضافة إلى استضافة مشاركات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي والتي تهدف إلى تنمية الحي.
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