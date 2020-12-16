توافد المعتمرين على المدينة المنورة

وعملت الجهات المعنية في المدينة المنورة بالتحقق من جميع الإجراءات قبيل استقبال المعتمرين وقضاء 3 أيام في العزل وفق الإجراءات المعتمدة للزوار من المعتمرين من الخارج مع التأكد على جميع الإجراءات الوقائية والإعاشة للنزلاء في الفنادق المخصصة بالتنسيق مع وكالة المسجد النبوي لأداء الصلاة بالروضة الشريفة وفق الإجراءات التي وضعتها الوكالة وقبل أدائهم العمرة والانتقال من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، مروراً بمسجد ذي الحليفة «الميقات».
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