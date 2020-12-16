194 متهما ارتكبوا جرائم ووثقوها إلكترونيا

النسبة الأعلى
أظهرت البيانات ان إجمالي المحالين للنيابة العامة بلغ 148 متهما منهم 144 مواطنا و4 مواطنات، وبلغ غير السعوديين 46، منهم 45 ذكرا وأنثى واحدة من عدة جنسيات، أعلاها الجنسية اليمنية بـ 15 متهماً، فيما جاءت النسبة الأعلى في المقاطع المنشورة خلال شهر أبريل بـ 38 مقطعا، ثم 25 مقطعا في مايو، و9 في يونيو، ووفقاً للبيانات تم رصد من قبل رجال الأمن في 12 منطقة تصدرتها شرطة الرياض بـ 38، تلتها شرطة مكة المكرمة بـ 16، ثم 12 لشرطة القصيم، فيما لم تشر البيانات إلى رصد مقاطع من منطقة نجران.
تهكم وشائعات
بحسب البيانات تنوعت المقاطع بين 35 نوعا استحوذت على النسبة الأعلى منها مخالفة منع التجول أو الإجراءات الوقائية والاحترازية بـ 20 مقطعا، ثم إطلاق النار والتباهي بحيازة سلاح ناري والاستعراض به بـ 12 مقطعاً، تلا ذلك التهكم والإساءة لرجال الأمن أو رفض التجاوب معهم بـ 9 مقاطع، ثم الإرجاف ونشر الشائعات والخوف والهلع بـ 7 مقاطع.
إجمالي المقاطع
101 مقطع
خلال الأشهر التسعة
194 متهما
148 مواطنا
46 غير السعوديين
189 ذكرا
5 إناث
144 مواطنا
4 مواطنات
38
أبريل
25
مايو
9
يونيو
5
يوليو
6
أغسطس
4
سبتمبر
6
أكتوبر
6
نوفمبر
2
ديسمبر
عددها في المناطق
38
الرياض
16
مكة المكرمة
1
المدينة المنورة
2
تبوك
1
الجوف
5
جازان
2
الباحة
7
عسير
7
الشرقية
7
حائل
12
القصيم
1
الحدود الشمالية
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