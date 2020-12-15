شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ أمير الكويت بتشكيل أول حكومة في عهده والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 11:55 مساءً, 15 ديسمبر 2020 م أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لسمو أمير دولة الكويت بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده الميمون، معرباً سموه عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة.

من جهته أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين والشقيقين.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ولي العهد يهنئ أمير الكويت بتشكيل أول حكومة في عهده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.