شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ أمير الكويت بتشكيل أول حكومة في عهده والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لسمو أمير دولة الكويت بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده الميمون، معرباً سموه عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة.

من جهته، أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين والشقيقين.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة، هنأه خلاله بمناسبة تشكيل الحكومة الكويتية وتمنياته لها بالتوفيق.

من جهته، أعرب سمو ولي العهد بدولة الكويت عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.