إزالة المخيمات المخالفة في حفر الباطن

2020-12-16

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أزالت أمانة حفر الباطن، ممثلة بالبلديات الفرعية التابعة لها، المخيمات العشوائية الواقعة بالقرب من النطاق العمراني، وذلك بعد إشعار أصحابها بمخالفتهم الأنظمة ووضع ملصقات الإشعار بالإزالة خلال مهلة محددة.

وأكد متحدث أمانة حفر الباطن، علي المطيري، أن الأمانة تعمل على إزالة المخيمات الواقعة داخل النطاق العمراني باعتباره مخالفة وتعديًا وتشوهًا بصريًّا.