الطقس السيئ يضرب مصر وتحذير من الشمس الكاذبة

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - القاهرة

ستتعرض مصر لموجة طقس سيئ تبدأ حدتها من اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، كما تتساقط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات خاصة السواحل الشمالية.

وقال خبير الأرصاد الجوية علي قطب: إن نشاط الرياح الذي بدأ من الأمس، سيصل اليوم إلى حد العواصف الترابية على الطرق الصحراوية.

وفي الوقت ذاته تتكاثف السحب الكثيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية مصحوبة بأمطار غزيرة، يمتد تأثيرها إلى مدن شمال الدلتا، مثل دمياط وكفر الشيخ وبعض مناطق المنصورة.

وأضاف قطب أن القاهرة تتعرض أيضًا لأمطار متوسطة، قد يتخللها أمطار رعدية لمدة نصف ساعة، محذرًا من سطوع الشمس الكاذب، لأن طبقات الجو العليا تحتوي على كتل هوائية شديدة البرودة، وبالتالي يؤثر المنخفض الجوي على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 20 درجة مئوية، بينما تصل إلى 19 درجة على السواحل الشمالية و25 درجة في الصعيد، بحسب “سكاي نيوز”.

وتوقع قطب استمرار هطول الأمطار حتى غدٍ الأربعاء، وتخف حدته على المناطق الداخلية يوم الخميس، ويستمر في السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى يوم الجمعة، حيث تقل فرص سقوط الأمطار وتعتدل الرياح، ويصل متوسط درجات الحرارة العظمى إلى 22 درجة حول المعدل الطبيعي لها.

وعلقت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة الدراسة، إضافة إلى عدد من المدن الداخلية بمحافظات أخرى، كما استعدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الساحلية لموجة الطقس السيئ المتوقع انتهاؤها يوم الجمعة المقبل.

