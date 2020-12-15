- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تحذيرات عالية الخطورة من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذيرات عالية الخطورة من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أبل
بعض التطبيقات الخبيثة يمكنها تجاوز تفضيلات الخصوصية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرات عالية الخطورة بشأن إصدار شركة أبل الأمريكية، تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
وأكد المركز الوطني، في بيان له عبر حسابه بموقع تويتر، أن المهاجم يمكن استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، مشيرًا إلى أنه يمكنه- أيضًا- الكشف والإفصاح عن المعلومات الحساسة.
ولفت إلى أن بعض التطبيقات الخبيثة يمكنها تجاوز تفضيلات الخصوصية، وإيقاف البرامج عن العمل فجأة عن بعد، وترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS، وتنفيذ هجمة حجب الخدمة «DoS»، وانتهاك سياسة المصادقة Authentication policy.
كما ناشد المركز الوطني للأمن السيبراني مالكي هواتف أبل باتباع توصيات الشركة وتحديث المنتجات المتأثرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات عالية الخطورة من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.