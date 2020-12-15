وزير المالية: اتخذنا قرارات شجاعة كانت ضرورية وحاسمة للسيطرة على الجائحة

2020-12-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن 2020 كان عامًا استثنائيًّا بكل المقاييس.

وأضاف الجدعان في كلمته بعد إقرار ميزانية 2021، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استطاعت من بداية الأزمة أن تعمل بتناغم عالي جدًا وبتنسيق عالٍ جدًّا، وبحزم وبقوة للتعامل مع الأزمة والسيطرة عليها، وإعطاء الأولوية لصحة الإنسان.

وتابع: استطعنا أن نتناغم كحكومة ونصدر قرارات سريعة في الجانبين الصحي والاقتصادي، واتخذ القرار بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية وكان له أثر واضح على عودة التعافي الاقتصادي.

واستكمل وزير المالية: في سنة 2020 كان هناك وضوح جدًّا لدى الحكومة منذ البداية وهو صحة الإنسان أولًا، والاستعداد للتعامل مع الجائحة منذ بدايتها، واتخذنا قرارات شجاعة كانت ضرورية وحاسمة وأسهمت وبشكل كبير جدًّا في السيطرة على الجائحة.

وشدد الجدعان على أن الحكومة دعمت القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين، كما تم التركيز على دعم القطاعات الأكثر تضررًا بالجائحة.

