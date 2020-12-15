شكرا لقرائتكم خبر فرع خاص لأبناء الشهداء بمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن رمضان المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ22 خلال رمضان المقبل، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ مجموع جوائزها (3.234.000) ريال، فيما خصص فرع استثنائي لأبناء الشهداء لأبناء الشهداء في القطاعات الأمنية والعسكرية.

ورفع وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك هذه المسابقة الرائدة التي تعـد أنموذجا للعناية بكتاب الله، وتحفيزا للناشئة على حفظه والتنافس في ذلك.

وقال «إن خادم الحرمين الشريفين جعل الاهتمام بالقرآن الكريم تعلما وتعليما في صدر اهتماماته، وفي مقدمة أولوياته، ومن صور عنايته بالكتاب العزيز هذه الجائزة المباركة؛ جائزة خادم الحرمين الشريفين التي أسهمت عبر أكثر من عقدين في غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات الوطن، وتحفزيهم على الخير، وجعلت منهم بناة خير للوطن».

وأكد أن الوزارة بدأت العمل على تنفيذ الأمر السامي الكريم بإقامة المسابقة والتصفيات النهائية لها بعموم المناطق وفق الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة المتسابقين، كما عممت الوزارة على جميع الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمناطق المملكة بالبدء بتنفيذ كافة التدابير لإقامة المسابقة في موعدها المحدد.

فروع المسابقة:

الأول:

حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن التلاوة والتجويد والتفسير

حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن التلاوة والتجويد

حفظ 20 جزءا متتالية مع حسن التلاوة والتجويد

حفظ 10 أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد

الثاني:الثالث:الرابع:

الخامس

حفظ 5 أجزاء متتالية مع حسن التلاوة والتجويد

خاص لأبناء الشهداء في القطاعات الأمنية والعسكرية

حفظ القرآن كاملا بالقراءات السبع المتواترة:

السادس: