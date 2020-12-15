ضبط 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض 1000 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة فيصل بن بندر ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

شاركت في الحملة قطاعات حكومية، منها وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة المنطقة، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.