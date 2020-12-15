الصحة تعلن بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا وتؤكد مأمونية فعاليته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أعلنت وزارة الصحة بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداء من أمس، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق «صحتي»، أكدت مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، لافتة إلى مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة . وأوضحت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل، وكل مرحلة لها فئات مستهدفة. ولفتت الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقا أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية. ولفتت الصحة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقا أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية. التطعيم على 3 مراحل الفئة المستهدفة بالمرحلة الأولى: المواطنون والمقيمون فوق 65 عاما

أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى

الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40

من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة

من لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة:

الربو

السكري

أمراض الكلى المزمنة

أمراض القلب المزمنة

أمراض الشرايين التاجية

مرض الانسداد الرئوي المزمن

من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية: المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا 50 عاما

بقية الممارسين الصحيين

من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40

من لديهم أحد الأمراض المزمنة:

الربو

السكري

أمراض الكلى المزمنة

أمراض القلب المزمنة

أمراض الشرايين التاجية

مرض الانسداد الرئوي

السرطان النشط الفئة المستهدفة بالمرحلة الثالثة: جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح

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