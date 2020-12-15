ولي العهد: ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي العام المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي العام المقبل، لافتا إلى أن الصندوق أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وقال بمناسبة إقرار ميزانية عام 2021، "ماضون في مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، منوها إلى مواصلة اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام".

حماية الإنسان أولا

وأوضح أن عام 2020 كان عاما صعبا على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، حيث تمكنت المملكة من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.

وأشار ولي العهد إلى أنه بتوجيه مباشر ومتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين، جرى العمل على اتخاذ تدابير مالية واقتصادية هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية، حيث أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى، حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بوتيرة جيدة.

الحفاظ على الاستقرار المالي

ولفت إلى أنه جرى إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة، والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد، كما أسهمت في المحافظة على الاستقرار المالي، وستتم مواصلة اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أن من أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، مما يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مؤكدا الاهتمام بالحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية وبرامج تحقيق الرؤية والتطوير التقني، كما أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق.

وأوضح ولي العهد أن الإيرادات في الميزانية تقدر بنحو 849 مليار ريال، بزيادة 10,3% عن عام 2020، مما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي، وأن من المستهدف خفض عجز الميزانية في 2021 إلى نحو 141 مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولا من 298 مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ12,0% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، والإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل 32,7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 34,3% في 2020.

تسهيل بيئة الأعمال

وبين أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يشهد ارتفاعا مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص، من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي، مفيدا بأن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام المقبل والسنوات التالية، مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.

وأشار ولي العهد إلى جهود المملكة ـ انطلاقا من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية ـ بالتعاون مع مجموعة دول أوبك+ في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضا حادا في الأسعار، حيث ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق وتحسن مستويات الأسعار.

معالجة الأزمات

وأكد أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة والحد من آثارها في النمو الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.

كما عبر ولي العهد عن شكره وامتنانه للمواطنين والمقيمين، والعاملين في القطاع الصحي والقطاع الأمني على الجهود الاستثنائية، التي بذلوها خلال مواجهة الجائحة لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعياتها، كما شكر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات، داعيا الله لهم بالثبات وللشهداء الذين اختارهم الله إلى جواره بالرحمة والمغفرة.

أبرز ما قاله ولي العهد:

- 990 مليار ريال الإنفاق المعتمد لتحجيم آثار الجائحة

- اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة

- تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين

- مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق

- خفض عجز الميزانية في 2021 إلى نحو 141 مليار ريال

- إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية

- النمو الاقتصادي يتوقع أن يشهد ارتفاعا مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص