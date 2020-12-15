السعودية | الملك سلمان يهنئ أمير الكويت بتشكيل أول حكومة بعهده

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يهنئ أمير الكويت بتشكيل أول حكومة بعهده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه "بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهده الزاهر". وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشاد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره، أعرب أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.