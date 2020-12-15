الميزانية السعودية الجديدة تجدد التذكير بتعويضات ضحايا كورونا في القطاع الصحي

قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، خلال إعلان تفاصيل الميزانية السعودية الجديدة؛ إنه صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بصرف مبلغ (500) ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيًا كان أم عسكريًا، سعوديًا كان أو غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتبارًا من تاريخ تسجيل أول إصابة.

وأوضح خادم الحرمين أن العالم مر بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله ـ في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائيةـ إلى التوجيه بتقديم العلاج مجانًا لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة.

وتابع خادم الحرمين: المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضًا حادًا في الأسعار. وأضاف، أن هذا العام كان صعبًا في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة (2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا، وكل ذلك بتوفيق من الله، ثم بتكاتف المواطنين والمقيمين في بلادنا، الذين لا يفوتني بهذه المناسبة شكرهم على دورهم الإيجابي في مواجهة هذه الجائحة وتحمل أعبائها.

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تفاصيل الميزانية السعودية الجديدة؛ للعام المالي 2021؛ حيث جاءت تقديرات الموازنة للعام المالي 2021 بإيرادات قدرها 849 مليار ريال، و990 مليار ريال مصروفات ، وعجز قدره و141 مليار ريال.