بالصور.. قائد سيارة يمارس التفحيط بعرعر.. والمرور يتدخل

كشف المرور السعودي، عن ضبط أحد قائدي السيارات، بمدينة عرعر، وذلك بعد ممارسته التفحيط، مشيرًا إلى أنه عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «مرور منطقة الحدود الشمالية يضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط شمال المنصورية بمدينة عرعر، معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

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