«الجوازات»: استثناء السوريين واليمنيين من مدة تمديد الزيارة العائلية

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن المدة المحددة لتمديد الزيارة العائلية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يسمح بتمديد الزيارة العائلية بعد انتهاء مدة التأشيرة علما بان صلاحية إقامة الكفيل أقل من شهر نظرا لظروف جائحة كورونا؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يومًا ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك».

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