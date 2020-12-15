أول تعليق من وزير الثقافة على تسجيل «التابلاين» كأول موقع تراث صناعي

قال الأمير بدر بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، «سجَّلت خط أنابيب النفط القديم التابلاين في سجل التراث الصناعي الوطني كأول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسميًا في المملكة».

وأضاف وزير الثقافة، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أشكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة على تجاوبه السريع وإيقاف أعمال إزالة خط التابلاين لما يمثله من أهمية تاريخية. والشكر موصول إلى شركة ارامكو.

وسجلت هيئة التراث خط أنابيب النفط القديم «التابلاين» في سجل التراث الصناعي الوطني ليكون أول موقع تراث صناعي يتم تسجيله رسميًا في المملكة، تقديرًا لأهميته التاريخية ولدلالاته التنموية والاقتصادية المرتبطة بمرحلة بدايات صناعة النفط، وذلك بعد مبادرة وزير الثقافة واستجابة وزير الطاقة، بإيقاف أعمال إزالة الخط، لتمكين هيئة التراث من دراسته وتوثيقة حيث تولت الهيئة مسؤولية دراسة الموقع وتسجيله.

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