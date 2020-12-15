إصابة وزير تونسي بكورونا تلغي زيارة المشيشي لإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي زيارته إلى إيطاليا، إثر إصابة وزير الاقتصاد والمالية التونسي بفيروس كورونا.

وأصيب وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، بفيروس كوورنا من مصدر مجهول حيث كان ضمن الوفد المرافق لرئيس الحكومة خلال زيارته إلى فرنسا.



وأكدت مصادر لـ"العين الاخبارية " أن وزير المالية خضع لفحوصات في باريس قبل توجهه إلى إيطاليا وجءات النتيجية إيجابية.

وتابعت ذات المصادر أن تحاليل بقية الوفد المرافق وعلى رأسهم هشام المشيشي كانت سلبية.

وكان المشيشي سيتوجه عشية اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى إيطاليا، بعد أخرى إلى فرنسا اانطلقت يوم السبت الماضي.

وقد أدى رئيس الحكومة زيارة رسمية بدعوة من الوزير الأول الفرنسي جان كاستكس وكان من المفترض التوجه إلى إيطاليا تلبية لدعوة من نظيره رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي.

وكان رئيس الحكومة مرفوقا خلال هذه الزيارة بعدد من الوزراء ووفد من رجال الأعمال يتقدمهم رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

والتقي رئيس الحكومة خلال زيارته إلى فرنسا بعدد من كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين إلى جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين.