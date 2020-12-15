شكرا لقرائتكم إعلان الميزانية العامة للدولة 2021م بعد قليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-15 إعلان الميزانية العامة للدولة 2021م بعد قليل متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه سيتم إعلان الميزانية العامة للدولة 2021م بعد قليل. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا.



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