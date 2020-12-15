شكرا لمتابعة خبر عن " الخطوط السعودية " تصدم المسافرين بأمر غير متوقع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت شركة الخطوط السعودية، أنه يُمنع حمل أو شحن العسل كلياً ضمن الأمتعة المعاينة أو الأمتعة المحمولة داخل المقصورة على متن رحلات الخطوط السعودية.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المسافرين بشأن حمل وشحن زجاجة عسل على متن رحلات الشركة.

وكانت الخطوط السعودية أعلنت أنه:" يوجد تخفيض للعسكريين، ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل ثم التفضل بزيارة أحد مكاتبنا؛ ليتمكن الموظف المختص ".

يذكر أن الخطوط السعودية كشفت عن كمية مياه زمزم المسموح بها على الطائرة، مضيفة:" يسمح بحمل عبوة ماء زمزم واحدة مجانًا من فئة الـ5 ليتر وما زاد عن ذلك يتم احتسابه كعفش زائد يتم دفع رسوم إضافية عليه ".