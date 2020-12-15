بالفيديو.. استشاري يكشف عن فوائد مذهلة للقاحات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري، إن اللقاحات من أعظم الاختراعات التي مرت بالبشرية. قال استشاري أمراض باطنية ومعدية الدكتور نزار باهبري، إن اللقاحات من أعظم الاختراعات التي مرت بالبشرية. وأشار " باهبري ":" كثير من الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال اختفت بوجود اللقاحات نظرا لأنها تسبب أجسام مضادة ". وأوضح " باهبري ":" إذا دخل الفيروس للجسم يجد جيش من الأجسام المضادة لصد الفيروس ومنع انتشاره "، لافتا:" كثير من الأمراض تظل مناعتها طوال العمر ". وأردف:" الناس تخف من اللقاح لأنه جديد، اللقاحات تمر بمراحل تدقيق علمي شديد من جهات مختصة "، مبينا:" اللقاح المعترف به في المملكة مر بلجنة علمية خاصة للتأكد فاعليته وسلامته "، متابعا:" الآثار الجانبية للقاحات جدا خفيفة وغير مؤثرة ".

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