شاهد.. نجاة زبال أثناء أداء عمله من موت محقق بعد انقلاب مركبة بأحد الطرق في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): رصد مقطع فيديو نجاة عامل نظافة " زبال " أثناء أداء عمله من موت محقق بعد انحراف مركبة. رصد مقطع فيديو نجاة عامل نظافة " زبال " أثناء أداء عمله من موت محقق بعد انحراف مركبة. وبدا في المقطع المركبة ترتطم بعمود إنارة وانقلابها بأحد الطرق في المملكة، فيما أنقذت العناية الإلهية عامل النظافة من الموت. وأثار المقطع غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، ومحاسبة قائدي المركبات المتهورين الذين يمارسون التفحيط بمعظم الطرق في المملكة.

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