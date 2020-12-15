شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل لائحة غرامات مخالفة صيد الحيوانات الفطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة، عن فرض غرامات مالية كبيرة على عمليات الصيد التي تستهدف بعض الأنواع من الكائنات البرية.

وتبدأ قيمة الغرامات من 3 آلاف وتصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة إلى غرامة مالية على صيد الكائن الواحد تصل إلى 400 ألف ريال في بعض الحالات.

ويعتبر صيد النمر العربي أعلى الغرامات المالية من حيث القيمة، حيث تنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية لتعويضه تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 400 ألف ريال للنمر العربي الواحد، وذلك نظرًا لكونه واحدا من أكبر وأقوى أنواع القطط العربية.

وبلغت غرامة صيد المها العربي 70 ألف ريال، فيما بلغت غرامة النمر العربي إلى 40 ألف ريال، كما تفرض غرامة قدرها 18الف ريال على صيد الارانب البري.

وتنص اللائحة على فرض قيمة تقديرية على أبو المنحل الاصلع تصل إلى 1.5 مليون ريال، بالإضافة لغرامة 200 ألف ريال للكائن الواحد.

وتضمنت اللائحة فقرة خاصة بالزواحف، وتحديدًا الضب بجميع أنواعه المحلية، حيث تنص على فرض قيمة تقديرية لتعويضه 10 آلاف ريال، بالإضافة لغرامة 3 آلاف ريال للواحد.