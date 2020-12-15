خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك «إسواتيني» في وفاة رئيس الحكومة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، في وفاة رئيس الوزراء ماندولو أمبروز ديلاميني.

وقال الملك: «تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني ماندولو أمبروز ديلاميني، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا ترو أي سوء أو مكروه».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة إسواتيني، بذات المناسبة، قال خلالها: «تلقيت نبأ وفاة رئيس وزراء مملكة إسواتيني ماندولو أمبروز ديلاميني، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا ترو أي سوء».

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