تطبيق صحتي..  طريقة التسجيل والحصول على لقاح كورونا

دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،المواطنين والمقيمين بضرورة التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد «COVID-19» ، مؤكدة أن اللقاح آمن.

واعتمدت وزارة الصحة السعودية وهيئة الغذاء والدواء، لقاح كورونا (فايزر بيونتيك) إذ أثبتت التجارب أنه آمن بدرجة أكبر من غيره وفعال بالوقاية من المرض، بما يؤدي إلى تقوية المناعة الذاتية لدى الحاصلين عليه.

تطبيق صحتي.. التحميل والتسجيل

وأوضحت وزارة الصحة، أن طريقة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد هي عبر التسجيل بتطبيق صحتي والذي يمكن تحميله من خلال الروابط التالية:

رابط تحميل التطبيق لمستخدمي هواتف ذات نظام تشغيل أندرويد من متجر جوجل (اضغط هنا)

رابط تحميل التطبيق لمستخدمي هواتف ذات نظام تشغيل IOS من متجر آبل (اضغط هنا)

وقامت وزارة الصحة السعودية بإضافة أيقونة لقاح كورونا على تطبيق صحتي ويكون ذلك من أجل التسهيل على المواطنين والمقيمين بأن يقوموا بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وكشفت وزارة الصحة، أنه تم إضافة خياراً جديداً لحجز التطعيم من خلا تطبيق «صحتي»، وبالضغط عليه يتم تسجيل اسم الفرد الراغب في تلقي اللقاح، أو أحد من أفراد أسرته.

عقب الضغط على التسجيل ستظهر مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كان المسجل لديه أمراض مزمنة وغيرها، ثم تصل رسالة نصية لتأكيد الطلب.

وقالت وزارة الصحة، إن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 عامًا، أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

وأشارت إلى أنه من بين الفئات المستهدفة بالمرحلة الأولى الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

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