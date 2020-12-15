«أبشر» تحدد خطوة ما بعد العثور على «الهوية المفقودة»

حدَّدت منصة «أبشر»، الإجراء المطلوب من المستفيدين في حالة العثور على الهوية المفقودة، بعد تقديم بلاغ بفقدانها.

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي، بموقع «تويتر»، إن إلغاء البلاغ (المتعلق بفقدان الهوية)، لا يمكن من خلال منصة أشر، لذلك ينبغي على الراغب في إلغاء البلاغ، التواصل مع الأحوال المدنية لمعرفة الإجراء اللازم.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها بشأن «العثور على هوية مفقودة، بعد تقديم بلاغ بفقدانها».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعّلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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