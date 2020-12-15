السعودية اليوم / موريتانيا تحصل على 200 ألف دولار مقدمة من الإيسيسكو لمواجهة جائحة كوفيد 19



نواكشوط 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

قدمت منظمة العالم الإسلامي "الإيسيسكو" 200 ألف دولار لموريتانيا من أجل مجابهة جائحة كوفيد 19 .

وثمن وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان لمرابط ولد بناهي وقوف الإيسسكو إلى جانب موريتانيا خلال جائحة

وأوضح أن تدخل الإيسيسكو بمساعدة مؤسسة الوليد الإنسانية بهذا المشروع في هذا الظرف الخاص سيسهم دون أدنى شك في الحد من تأثيرات الجائحة على موريتانيا.

// انتهى //

18:10ت م

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نواكشوط 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واسقدمت منظمة العالم الإسلامي "الإيسيسكو" 200 ألف دولار لموريتانيا من أجل مجابهة جائحة كوفيد 19 .وثمن وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان لمرابط ولد بناهي وقوف الإيسسكو إلى جانب موريتانيا خلال جائحة كورونا ، وذلك من خلال اقتناء معدات سمعية وبصرية منتصف العام الجاري للمساعدة في تنفيذ برنامج الحكومة في مجال التعليم عن بُعد.وأوضح أن تدخل الإيسيسكو بمساعدة مؤسسة الوليد الإنسانية بهذا المشروع في هذا الظرف الخاص سيسهم دون أدنى شك في الحد من تأثيرات الجائحة على موريتانيا.// انتهى //18:10ت م0157

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